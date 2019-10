Invités : Olivier Rousteing cherche sa mère biologique dans "Wonder Boy" d’Anissa Bonnefont

Il est le petit prodige de Balmain, l’un des créateurs les plus en vogue de la décennie. Il est ami avec le clan Kardashian, le chouchou des plus grandes stars. Lui, c’est Olivier Rousteing, mais cette fois, il a accepté d’être filmé en dehors des défilés et de son bureau qu’il ne quitte quasiment jamais. La réalisatrice Anissa Bonnefont l’a suivi dans ses démarches pour retrouver sa mère biologique. Olivier Rousteing et Anissa Bonnefont pour « Wonder Boy ».

