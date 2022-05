Invités : Omar Sy et Laurent Lafitte partent "Loin du périph"

Après « L’autre côté du périph », Omar Sy et Laurent Lafitte sont de retour. Cette fois, on les retrouve sur Netflix pour « Loin du périph ». 10 ans après la sortie du premier film, les deux acteurs reprennent leur rôle de flics et s’exportent directement aux États-Unis grâce à la plateforme de streaming, qui proposera « Loin du périph » sur son catalogue américain. Pour nous en parler, Omar Sy et Laurent Lafitte sont sur le plateau de Quotidien.