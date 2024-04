Invités : Omar Sy se livre à cœur ouvert pour Elsa Vigoureux

Omar Sy fait partie de ces personnalités qui n’aiment pas vraiment parler d’elles. Pourtant, Elsa Vigoureux a réussi à percer la carapace de l’acteur et publie un livre surprise, "Viens on se parle" aux éditions Albin-Michel. L’occasion d’en apprendre un peu plus sur l’acteur d’"Intouchables", de sa jeunesse à Trappes à sa nouvelle vie à Los Angeles en passant par la star du livre, son chien Tato. Mais avec Omar Sy, tous les sujets se discutent, peu s’écrivent : on ne touche pas aux liens familiaux.