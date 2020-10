Invités : on décrypte l’actu avec Gilles Finchelstein et Jérôme Jaffré

En savoir plus sur Yann Barthes

Gilles Finchelstein est le directeur général de la Fondation Jean Jaurès. Jérôme Jaffré est politologue et directeur du Centre d’études et de connaissances sur l’Opinion publique. Après les nouvelles annonces de restrictions sanitaires en France, le discours d’Emmanuel Macron sur le séparatisme et le moral des Français toujours plus en berne, on voulait décrypter avec eux les enjeux de ces dernières semaines. Gilles Finchelstein et Jérôme Jaffré sont sur le plateau de Quotidien.