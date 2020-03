Invités : on décrypte les allocutions d’Emmanuel Macron et Edouard Philippe avec Anna Cabana, Ludovic Vigogne et Frédéric Says

En savoir plus sur Yann Barthes

Emmanuel Macron au 20h jeudi soir, puis Edouard Philippe au 13h vendredi. Le président et son Premier ministre ont pris la parole au plus fort de la crise du Coronavirus en France. Leur objectif : rassurer et agir. Ils ont notamment annoncé la fermeture des établissements scolaires, le recours massif au télétravail, des indemnités pour les travailleurs mis au chômage partiel, des reports de paiement pour les entreprises et un vaste plan européen de relance. On décrypte ces annonces avec les journalistes Anna Cabana (Journal du Dimanche), Ludovic Vigogne (L’Opinion) et Frédéric Says (France Culture) sur le plateau de Quotidien.