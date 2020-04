Invités : on décrypte les dernières annonces d'Emmanuel Macron avec les journalistes Natacha Polony et Thomas Legrand

En savoir plus sur Yann Barthes

Pendant sa quatrième allocution ce lundi 13 avril, Emmanuel Macron a annoncé une sortie de confinement le 11 mai prochain. Le chef de l'Etat a également annoncé la réouverture progressive des écoles et des commerces et dessiné les grandes lignes d'un vaste plan d'aides aux plus démunis, aux entreprises, mais également au système de santé. Natacha Polony est la patronne de l’hebdomadaire Marianne. Thomas Legrand est l’éditorialiste politique de France Inter. Avec eux, on débriefe les dernières déclarations d’Emmanuel Macron.