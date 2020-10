Invités : on parle de la situation des Ouïghours en Chine avec Raphaël Glucksmann, Pierre Bussière et Dilnur Reyhan

En savoir plus sur Yann Barthes

Le 1er octobre marque l’anniversaire de la République populaire de Chine. Pour cette raison, les associations, militants et personnalités politiques qui dénoncent depuis de longs mois la persécution des Ouïghours par le régime chinois ont décidé de faire du bruit. Pour alerter l’opinion et les responsables politiques, une grande journée de mobilisation a été lancée dans les médias et sur les réseaux sociaux, notamment avec le hashtag #FreeUyghurs. Raphaël Glucksmann est député européen « Place publique ». Depuis le début de son mandat, il a fait de la cause ouïghoure l’une de ses priorités. Il interpelle régulièrement le gouvernement sur l’internement et la persécution de cette minorité musulmane chinoise. Pierre Brussière travaille aux côtés de Raphaël Glucksmann au Parlement européen. Il est à l’origine de la grande campagne de mobilisation digitale qui interpelle les multinationales. Dilnur Reyhan est ouïghoure et est devenue la grande figure de la résistance ouïghoure en France. Enseignante et sociologue, présidente de l'Institut Ouïghoure d'Europe, elle plaide pour la libération des Ouïghours détenus en Chine. Ils sont tous les trois sur le plateau de Quotidien.