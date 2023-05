Invités : Oracle Sisters, la révélation folk

Oracle Sisters est la révélation folk du moment. Lewis Lazar et Christopher Willatt, originaires de Belgique ont voyagé à Edimbourg et New York avant de se trouver tous deux à Paris. Ils commencent à composer des chansons et sont vite rejoints par Julia Johansen, une compositrice et chanteuse finlandaise. Après plusieurs EP, ils sortent leur premier album, “Hydranism”, enregistré sur l’île grecque d’Hydra. L’album mêle avec élégance influences folk, dream pop, jazz et blues. Oracle Sisters répond aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.