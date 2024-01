Invités : Où va le monde ? Avec Thomas Gomart et Bruno Tertrais (Partie 2)

Mais où va le monde ? Qui peut encore répondre à cette question ? Thomas Gomart, pour commencer, et Bruno Tertrais ensuite. L’un est historien, directeur de l’Institut français des relations internationales, l’autre est directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, expert associé à l’Institut Montaigne. Ils sont tous deux parmi les meilleurs spécialistes des questions internationales. On leur pose toutes nos questions sur le monde et l’avenir.