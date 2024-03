Invités : Paul Rudd, Mckenna Grace et Finn Wolfhard jouent les Ghostbusters

La famille Spengler revient là où tout a commencé pour faire équipe avec les chasseurs de fantômes originaux qui ont mis au point un laboratoire de recherche top secret pour faire passer la chasse aux fantômes à la vitesse supérieure. Mais lorsque la découverte d'un ancien artefact libère une force maléfique, les anciens et les nouveaux S.O.S. Fantômes doivent unir leurs forces pour protéger leur demeure et sauver le monde d'une seconde ère glaciaire. Paul Rudd, Mckenna Grace et Finn Wolfhard sont sur le plateau de Quotidien. Tous les trois de retour à l'affiche de « SOS Fantômes - La menace de glace » pour affronter un nouveau fantôme qui veut congeler New York, en salle le 10 avril prochain.