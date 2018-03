Le label français Ed Banger fête ses 15 ans ! 15 ans de Justice, de Mr Oizo, de Borussia, de Breakbot, de SebastiAn et encore plein d'autre et surtout, surtout, 15 ans de succès, de créations, de concerts et de musique. Le fondateur d’Ed Banger, Pedro Winter, ainsi qu’Alice Moitié, Alice Kunisue et Myd sont sur le plateau de Quotidien pour célébrer cet anniversaire.