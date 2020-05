Invités : peut-on vraiment assurer la rentrée scolaire ? On en parle Louise Tourret et le directeur d’école Karim Bacha

En savoir plus sur Yann Barthes

Louise Tourret est spécialiste des questions d’éducation sur France Culture. Au début de l’épidémie, on avait discuté avec elle des meilleures façons de mettre en place l’école à la maison. Karim Bacha est directeur d’école élémentair à l’Île-Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis et représentant syndical. Avec eux, on revient sur la décision du gouvernement de renvoyer les enfants à l’école à partir du 11 mai prochain.