Invités : Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Julien Arruti et Elodie Fontan pour "Nicky Larson et le parfum de Cupidon"

C’est un pari que fait Philippe Lacheau : en adaptant « Nicky Larson » au cinéma, le réalisateur s’attaque à un monument de l’animation japonaise, une série culte qui a marqué plusieurs générations. Avec ses compères Tarek Boudali, Julien Arruti et Elodie Fontan, il donne vie, sur grand écran, aux aventures du détective le plus barré de l’Histoire. Ils sont tous sur le plateau de Quotidien ce lundi soir, à quelques jours de la sortie de « Nicky Larson et le parfum de Cupidon ».