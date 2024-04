Invités : Pierre Niney, Igor Gotesman et Géraldine Nakache présentent « Fiasco », leur nouvelle série

Le 30 avril prochain, Netflix dévoilera sa toute nouvelle série made in France, "Fiasco". L’histoire d’un jeune réalisateur qui souhaite rendre hommage à sa grand-mère résistante avec son tout premier film, mais dont l’ambition vire rapidement au cauchemar. Les potes de toujours Pierre Niney et Igor Gotesman, co-créateurs de la série, mais aussi Géraldine Nakache, assistante réal plus vraie que nature, sont dans Quotidien pour nous parler de ce grand fiasco.