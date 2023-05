Invités : Pierre Servent et Frédéric Encel décryptent l’escalade du conflit entre la Russie et l'Ukraine

Pierre Servent, journaliste et expert en stratégie militaire, et Frédéric Encel, grand spécialiste des relations internationales, reviennent sur l’escalade des tensions entre la Russie et l’Ukraine ces derniers jours. Ce mercredi 3 mai, la Russie a affirmé avoir abattu deux drones ukrainiens au-dessus du Kremlin à Moscou, dénonçant une tentative d’assassinat contre Vladimir Poutine. Par la suite, des explosions ont été entendues à Kiev et dans d’autres villes d’Ukraine et des responsables russes ont appelé à l’escalade du conflit. Quelle forme peut prendre cette escalade ? Quand aura lieu l’offensive ukrainienne ? L’échec de la Russie est-il inévitable ? Pierre Servent et Frédéric Encel répondent aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.