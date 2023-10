Invités : Pierre Servent et Valérie Zenatti analysent la situation en Israël (Partie 2)

L’écrivaine et scénariste franco-israélienne, Valérie Zenatti, et l’expert en stratégie militaire, grand spécialiste des questions de défense en France, Pierre Servent, sont les invités de Quotidien, mercredi 11 octobre. Ils se livrent dans un premier temps sur comment réfléchir sur ce qu’il se passe en Israël et éviter au maximum les débats sans fond. Celle qui a habité durant huit ans en Israël donne des nouvelles des membres de sa famille qui vivent à quelques kilomètres de Gaza. Pierre Servent tente ensuite d’expliquer la faillite des renseignements israéliens et l’impréparation des militaires face à ces attaques perpétrées par le Hamas. Les deux invités s’expriment aussi sur la vision des Israéliens du gouvernement très critiqué de Benyamin Netanyahou, et sur la possibilité ou non pour l’Etat hébreu de viser le Hamas sans toucher les civils de Gaza. Puis, ils abordent la question brûlante des otages, et sur le rôle de l’Iran, des Etats-Unis ou plus surprenant du Qatar au sein de ce conflit. Enfin, la question des jeunesses traumatisées dans la région est également mise en avant.