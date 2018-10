Invités : Pio Marmai et Adèle Haenel, pour "En liberté"

Pio Marmai et Adèle Haenel partagent l’affiche de la comédie la plus barrée de l’année : "En liberté". Servie par un casting cinq étoiles (Vincent Elbaz, Audrey Tautout), le film de Pierre Salvadori racontent l’histoire d’Yvonne (Adèle Haenel), veuve d’un policier émérite qui s’avère être en fait un ripou et d’Antoine (Pio Marmai) qui a purgé une peine de huit ans de prison à sa place. Une fois libéré, Antoine va enchaîner les pétages de plombs, entre braquage raté et incendie volontaire, toujours sous la protection d’Yvonne. Pio Marmai et Adèle Haenel sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.