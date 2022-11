Invités : Pio Marmaï et Camille Chamoux embarquent pour "Petaouchnok"

Prenez une dizaine de personnes épuisées par la ville, proposez leur un retour à la nature avec balade à cheval, exploration de la forêt et grands espaces et ajoutez une grosse dose de galères et d’imprévus : vous avez le dernier film d’Edouard Deluc, « Petaouchnok ». Et si vous y mettez Pio Marmaï, Camille Chamoux et Philippe Rebbot – pour ne citer qu’eux – vous obtenez la comédie française réussie de cette fin d’année 2022. Pio Marmaï et Camille Chamoux sont sur le plateau de Quotidien.