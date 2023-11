Invités : Pomme et Fianso se donnent la réplique dans « La Vénus d’argent »

La chanteuse Claire Pommet, alias Pomme, et Sofiane Zermami, le rappeur Fianso, sont les invités de Quotidien lundi 20 novembre. Les deux artistes sont à l’affiche d’un film « La Vénus d’argent », disponible en salles ce mercredi 22 novembre. Si le rappeur et producteur français a déjà fait ses gammes au cinéma ainsi qu’au théâtre, Pomme jouera elle son premier rôle sur grand écran. Ils reviennent sur la naissance de ce projet autour d’un récit d’apprentissage dans l’univers de la finance. Fianso, qui enfile le costume de patron-trader dans le long-métrage se confie sur son rôle, dans lequel il s’est rapidement senti à l’aise. Pomme se confie elle sur ce qui l’a le plus frappé au sein de ce monde. Ils se livrent ensuite sur la question du transfuge de classe, et sur la notion d’argent, associée à l’idée de liberté.