Invités : le pompier Laurent Siino et sa chienne Jerry Leen, récompensés aux Trophées des Chiens-Héros 2019

Laurent Siino est adjudant chez les Pompiers de Paris. Il est le chef du groupe cynotechnique, celui qui forme, gère et entraîne les chiens qui seront ensuite déployés sur les incendies et les interventions. Jerry Leen, la première chienne à intégrer les brigades des pompiers a été récompensée pour deux missions : celle de la rue de Trévise et le sauvetage de deux ados coincés dans les catacombes de Paris. Laurent Siino et sa chienne Jerry Leen sont sur le plateau de Quotidien pour nous parler de leur travail.