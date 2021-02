Invités: pourquoi la recherche française va mal, avec Raphaël Rodriguez et Ana-Maria Lennon-Duménil

En savoir plus sur Yann Barthes

Raphaël Rodriguez est directeur de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et chef de l’équipe chimie et biologie du cancer à l’Institut Curie. Ana-Maria Lennon-Duménil est immunologiste et biologise cellulaire, directrice de recherche à l’Inserm et cheffe d’équipe à l’Institut Curie. Leur métier est aussi passionnant qu’il est essentiel, au quotidien comme dans la crise que nous vivons tous aujourd’hui. Au moment où la recherche français peine à sortir son propre vaccin contre le Coronavirus, ils nous aident à y voir plus clair. Raphaël Rodriguez et Ana-Maria Lennon-Duménil sont sur le plateau de Quotidien.