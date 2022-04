Invités : Présidentielle J-6, avec Corinne Lhaïk, Thomas Despré et Lilian Alemagna

J-6 avant le premier tour de l’élection présidentielle. J-4 avant la fin d’une campagne décidément très bizarre. Pour décrypter cette toute dernière ligne droite, on fait le point sur la campagne et les derniers meetings des candidats avec Lilian Alemagna, chef du service politique de Libération, Thomas Despré, journaliste au service politique de RTL et Corinne Lhaïk, journaliste à l’Opinion.