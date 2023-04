Invités - Que reste-t-il de la NUPES ? La réponse de Sandrine Rousseau, Sébastien Peytavie et Karine Lebon

La NUPES est-elle déjà en fin de vie ? La coalition qui devait permettre aux forces de gauche de peser dans le débat politique se délite jour après jour. Les Communistes, menés par Fabien Roussel, ne manquent pas de critiques contre la NUPES et la réintégration d’Adrien Quatennens, condamné pour violences conjugales, dans les rangs LFI semble finir de pousser vers la sortie les écolos et les socialistes. Pour en parler, Yann Barthès reçoit la députée EELV de Paris, Sandrine Rousseau, le député Ecologiste-Génération.s de Dordogne Sébastien Peytavie et la députée de la Réunion au sein du groupe communiste Karine Le Bon.