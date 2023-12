Invités : que vont devenir l’Ukraine et le proche-Orient en 2024 ? L’analyse d’Elsa Vidal et Gallagher Fenwick (Partie 2)

Elsa Vidal est rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI, Gallagher Fenwick est un ancien correspondant à Jérusalem, consultant sur LCI. Avec eux, on fait le point sur les deux conflits majeurs qui ont marqué l’année 2023 : la guerre en Ukraine et, plus récemment, le conflit entre Israël et le Hamas. Que deviendront ces zones de conflit en 2024 ? Quelles résolutions sont encore possibles ? On en parle avec Elsa Vidal et Gallagher Fenwick sur le plateau de Quotidien.