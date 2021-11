Invités : qui est vraiment Éric Zemmour ? Avec Raphaël Lorca et Étienne Girard

Éric Zemmour, chroniqueur d’extrême droite et pas encore candidat peut-il arriver jusqu’au second tour ? Depuis six mois, c’est en tout cas ce que prédisent les sondages à un peu moins de six mois du premier tour. D’une possible candidature fantasque à un phénomène, le polémiste s’est immiscé puis installé dans cette campagne présidentielle. Ce lundi, on décrypte le « phénomène Zemmour » avec ceux qui ont enquêté sur lui. Raphaël Lorca, doctorant en philosophie du langage et auteur de « La secousse Zemmour » pour la Fondation Jean Jaurès et Étienne Girard, rédacteur en chef à l’Express et auteur de « Le radicalisé » sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.