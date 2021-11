Invités : qui sont les nouveaux réac’ ? Avec les journalistes Paul Conge et Alexandre Devecchio

Les réactionnaires gagnent du terrain en France, mais qui sont-ils ? La nouvelle vague des réactionnaires est jeune et s’engage : qui sont les membres de cette génération qui a peur d’être « grand-remplacée », qui veut voter pour Éric Zemmour ou qui milite pour le retour de la virilité, la « vraie » ? Les journalistes Alexandre Devecchio (FigaroVox) et Paul Conge (Marianne) enquêtent depuis plusieurs années sur les milieux d’extrême droite. Ils ont tous les deux vu arriver cette jeune génération toujours plus réactionnaire, prompte à se mobiliser pour retrouver la « France d’avant ». Pour faire passer son message politique, cette jeune génération l’a bien compris : il faudra aller sur le terrain de la culture et de l’influence. Sur les réseaux sociaux, avec tous les codes qui plaisent aux plus jeunes, ces nouveaux réacs diffusent leur courant de pensée, leur rêve d’une société viriliste, blanche, aux valeurs traditionnelles. On en parle sur le plateau de Quotidien avec Paul Conge et Alexandre Devecchio.