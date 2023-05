Invités : Ramzy Bedia et Franck Gastambide, duo d’enfer dans “Medellín”

Ramzy Bedia est à l’affiche du prochain film de Franck Gastambide, "Medellín”, disponible sur Amazon Prime Video. Ce dernier réalise, co-écrit et joue dans cette comédie d’action sur fond de guerre de la drogue qui réunit un casting explosif : l’acteur américain Raymond Cruz, célèbre pour son rôle dans Breaking Bad, et le boxeur Mike Tyson. Lorsqu’un jeune youtubeur fasciné par Pablo Escobar est kidnappé en Colombie par des narco-trafiquants, son frère Réda convainc ses amis Stan et Chafik de l’accompagner pour le retrouver. Sur place, l’affaire se complique. Par chance, ils font la connaissance de Marissa, une flic colombienne et de Robbie, un ancien agent américain. Comment s’est passée la rencontre avec Mike Tyson ? Comment les scènes de combat ont-elles été tournées ? Pourquoi cette fascination pour Pablo Escobar en Colombie ? Ramzy Bedia et Franck Gastambide répondent aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.