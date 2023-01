Invités : Ramzy et Melha Bedia réunis à l’écran dans la comédie satirique “Youssef Salem a du succès”

Ramzy et Melha Bedia, frère et sœur dans la vie comme à l’écran dans la comédie “Youssef Salem a du succès”. Il s’agit du deuxième long métrage de Baya Kasmi, après "Je suis à vous tout de suite", sorti en 2015. L’actrice Noémie Lvovsky fait également partie de ce joli casting. Ramzy Bedia incarne un écrivain peu connu qui rencontre soudainement le succès avec un roman largement inspiré de sa famille. Comment gérer le succès médiatique en évitant la crise familiale ? Cette comédie satirique mais bienveillante aborde les thèmes de transfuge de classe, de la double culture et des rapports complexes aux origines, à la religion ou encore à la célébrité. Pour Quotidien, Ramzy et Melha Bedia reviennent sur leur parcours, leur famille et leur relation.