Invités : Raymond et Simon Baur, pacte secret entre frères

Les frères Baur, Simon et Raymond, respectivement 20 et 23 ans, sont à la tête de « Nos cérémonies », un film qui raconte le pacte secret entre deux frères, le tout porté par une ambiance magnifique tournée par Simon Rieth. Simon et Raymond Baur sont sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.