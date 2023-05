Invités : Reda Kateb et Benoît Magimel, gangsters en cavale dans "Omar la fraise"

Le Festival de Cannes s’ouvre ce mardi 16 mai et au programme des séances de minuit - ce créneau un peu particulier réservé aux films sulfureux, anticonformistes, bref pas comme les autres – on retrouve « Omar la fraise », le premier film d’Elias Belkeddar. Porté par Reda Kateb et Benoît Magimel, « Omar la fraise » raconte la cavale de deux gangsters, Omar et Roger, dans une Algérie rarement filmée pour le cinéma. Reda Kateb et Benoît Magimel sont sur le plateau de Quotidien.