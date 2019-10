Deux acteurs hors normes pour un film hors normes : dans le dernier long-métrage des réalisateurs d’Intouchable, Reda Kateb et Vincent Cassel plongent dans le monde des enfants et des adultes autistes. Ils sont deux directeur d’association qui viennent en aide à ces autistes pour les épauler, les guider, les rassurer. Reda Kateb et Vincent Cassel sont sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.

