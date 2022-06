Invités - Refus d’obtempérer, légitime défense : que dit la loi ? Avec Maître Henri Leclerc

Quatre morts en quatre mois après des refus d’obtempérer. Samedi, à Paris, les forces de l’ordre ont ouvert le feu sur une voiture après un nouveau refus d’obtempérer, blessant gravement le conducteur et tuant la passagère. L’affaire a relancé le débat sur la question de la légitime défense accordée aux forces de l’ordre. Pour en parler, Yann Barthès reçoit l’un des plus grands avocats de l’histoire de la défense et président d’honneur de la Ligue des Droits de l’Homme, maître Henri Leclerc.