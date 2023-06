Invités : Robin Campillo et Nadia Tereszkiewic explorent l'illusion du colonialisme dans "L’île rouge"

Robin Campillo, le réalisateur de « 120 battements par minute » revient avec « L’île rouge », un film fort et beau sur le colonialisme, l’enfance et le désir. Robin Campillo et Nadia Tereszkiewicz sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.