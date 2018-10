Invités : Romane Bohringer et Philippe Rebbot pour "L’Amour flou"

Ils se sont aimés, ils ont fait deux enfants et puis ils se sont séparés. Cette histoire, des millions de couple l’ont vécu, Romane Bohringer et Philippe Rebbot aussi. Plutôt que d’aller vivre chacun chez soi et de balader leurs enfants une semaine sur deux, ils ont décidé de vivre dans un "chez eux" commun, celui de la famille : ensemble, mais chacun chez soi et avec leurs enfants. Chacun son appartement, et la chambre des enfants au milieu. Cette "fiction-réalité", Romane Bohringer et Philippe Rebbot la racontent ensemble dans "l’Amour flou", au cinéma le 10 octobre.