Invités : Roméo Elvis s’expose en images avec "Straussphère"

Roméo Elvis est de retour, pas avec un nouvel album, mais avec « Straussphère », un recueil d’images de ses tournées et de ses promos, réalisées par Martin Gallone et Nicolas Catalano. Recueil de souvenir, de travail, de soirées mémorables, d’évolution, tout ça est dans « Straussphère ». Roméo Elvis, Martin Gallone et Nicolas Catalano sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.