Invités : Rosa Salazar, Christoph Waltz et Robert Rodriguez pour "Alita : Battle angel"

Vingt-cinq ans après la publication du manga Gunnm, Robert Rodriguez et James Cameron donnent vie à l’univers de Yukito Kishiro sur grand écran. Dans « Alita : battle angel », ils mettent en scène l’univers futuriste de l’artiste japonais. Rosa Salazar devient Alita (Gally dans la version française du manga), Christophe Waltz l’homme qui l’a retrouvée et réparée. Car Alita est un cyborg, formée pour être l’arme la plus puissante du monde. Rosa Salazar, Christoph Waltz et le réalisateur Robert Rodriguez sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.