Invités : Roschdy Zem et Pio Marmaï, inflitré et journaliste dans "Enquête sur un scandale d’État"

Pio Marmaï et Roschdy Zem se donnent la réplique dans « Enquête sur un scandale d’État », de Thierry de Peretti. Un film inspiré d’un vrai scandale, l’affaire François Thierry, du nom de l’ancien patron de l’Office de répression du trafic de drogue (joué par Vincent Lindon), accusé d’avoir laissé entrer en France plusieurs dizaines de tonnes de drogues. De quoi lui permettre de mettre en scène d’énormes saisies et – disait-il – de remonter les filières. Roschdy Zem et Pio Marmaï sont sur le plateau de Quotidien.