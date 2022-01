Invités : Ruth Elkrief et David Pujadas s’attaquent à l’abstentionnisme (Partie 2)

Pour couvrir la campagne présidentielle, LCI se démultiplie et lance, dès lundi 31 janvier, son nouveau format : « Mission Convaincre ». Au programme : six abstentionnistes vont interroger les candidats à tour de rôle. Valérie Pécresse sera la première à se frotter à l’exercice. Pour en parler, on reçoit les journalistes Ruth Elkrief et David Pujadas.