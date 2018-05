Invités : Ryan Reynolds et Josh Brolin pour "Deadpool 2"

Le super-héros le plus cool de la planète est de retour sur grand écran. Deadpool 2 sort le 16 mai prochain et ses acteurs Ryan Reynolds et Josh Brolin sont sur le plateau de Quotidien. Il est le plus psychopathe et le plus mégalomane de tous les supers-anti-héros. Deadpool est fracassé, déjanté, irrévérencieux, drôle à l’excès pour qui accepte l’humour noir et les blagues salaces. Le premier film Deadpool sorti en 2016 a été un carton quasi-immédiat. Le style de Deadpool, incarné par Ryan Reynolds, séduit le public, le fait mourir de rire et casse les codes des block-busters des super-héros ordinaires. Le succès est au rendez-vous, aussi, grâce à une très efficace campagne de communication, tout aussi déjantée que son personnage. Les fans se précipitent en salles et Deadpool devient un véritable phénomène. Après le succès de ce premier opus, il était impossible de ne pas poursuivre l’aventure Deadpool avec un deuxième volet de ses aventures. Dans cet opus, on retrouve Josh Brolin, stupéfiant méchant actuellement (aussi) à l’affiche d’Avengers. Ryan Reynolds et Josh Brolin ont tous les deux fait le déplacement pour présenter leur nouveau film. Ils sont sur le plateau de Quotidien.