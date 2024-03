Invités : Rym Momtaz et Gallagher Fenwick font le point sur la situation à Gaza

Le 29 février dernier, une distribution d'aide alimentaire organisée par l'armée israélienne dans la ville de Gaza a viré à la tragédie. 112 personnes ont été tuées. 5 jours après, sait-on enfin ce qui s’est réellement passé ? Pourquoi la distribution d’aide est devenue quasi-impossible ? Rym Momtaz, chercheuse en relations internationales et défense européenne à l’IISS et Gallagher Fenwick, grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient et ancien envoyé spécial de France 24 à Jérusalem et à Gaza répondent à ces questions sur le plateau de Quotidien.