Invités : Salhia Brakhlia et Marc Fauvelle, grands vainqueurs des audiences radio

La matinale de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia sur France Info est devenue la troisième la plus écoutée en France après celle de France Inter et de RTL selon la dernière enquête de Médiamétrie. Pour la première fois de son histoire, l’interview politique de ce « 7/9 », co-présentée par Salhia Brakhlia, a franchi le cap du million d’auditeurs. Quels sont les prochains objectifs du duo de la matinale de France Info ? Comment font-ils pour se différencier des autres interviews politiques ? Quels sont les politiques les plus compliqués à interviewer ? Comment se répartissent-ils les questions ? Salhia Brakhlia et Marc Fauvelle y répondent, ce vendredi 22 avril, sur le plateau de Quotidien.