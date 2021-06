Invités : Sandrine Kiberlain et Bruno Podalydès s’attaquent à la "start-up nation"

Sandrine Kiberlain donne la réplique à Denis Podalydès dans « Les deux Alfred », le dernier film de Bruno Podalydès. Un film drôle sur l’univers faussement « cool » de la start-up nation qui se veut progressiste et détente alors qu’il est en réalité hyper violent et abrutissant. Sandrine Kiberlain et Bruno Podalydès sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.