Invités : Sandrine Kiberlain et Vincent Macaigne, amants tendres et sincères

Sandrine Kiberlain et Vincent Macaigne sont réunis pour la première fois dans le dernier film d’Emmanuel Mouret, « Chronique d’une liaison passagère ». Elle est mère célibataire, il est marié avec des enfants, ils vont devenir amants en se promettant de ne pas tomber amoureux. Mais l’amour, les sentiments sont compliqués et pour les transposer à l’écran, Emmanuel Mouret est passé maître en la matière. Résultat, « Chronique d’une liaison passagère » est un film beau, tendre, sincère. Sandrine Kiberlain et Vincent Macaigne sont sur le plateau de Quotidien.