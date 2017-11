Invités : Sara Forestier et Redouane Harjane « M »

On connaît Sara Forestier l’actrice, on découvre ce soir la réalisatrice. Elle vient nous parler de son premier film qui s’appelle « M » et qui sort le 15 novembre prochain. C’est un film qu’on aime, c’est hyper fort et ça raconte une histoire d’amour entre une fille bègue et un illettré. Pour l’accompagner sur le plateau de Yann Barthès, son partenaire de jeu Redouanne Harjane - Extrait de l’émission Quotidien du mardi 7 novembre 2017 – Partie 2