Invités : sauver son couple quand on ne peut plus se blairer, le pari de Camille Chamoux et Damien Bonnard

D’abord on se rencontre, ensuite on se séduit, si on est chanceux on s’aime et à la fin, on finit par ne plus pouvoir se blairer. Du tout. Des millions de couples suivent ce long cheminement tous les jours, mais Camille Chamoux et Damien Bonnard ont peut-être mis la main sur LA solution pour éviter la catastrophe. Dans « Le processus de paix », le dernier film d’Ilan Klipper, ils établissent une charte universelle des droits du couple. Pour continuer à s’aimer quand tout fout le camp. Camille Chamoux et Damien Bonnard sont sur le plateau de Quotidien.