Invités : Sébastien Lifshitz dépeint le rude quotidien de l’infirmière Sylvie Hofmann dans « Madame Hoffmann »

Le réalisateur et scénariste français, Sébastien Lifshitz est l’invité de Quotidien ce jeudi. L’homme de cinéma de 56 ans est accompagné de Sylvie Hofmann, infirmière en chef à l’hôpital de Marseille au service oncologie, au cœur du dernier film-documentaire de l’homme « Madame Hofmann », en salles le mercredi 10 avril. Les deux invités reviennent sur leur rencontre et sur les raisons du choix de ce titre. C’est un long-métrage qui dépeint le quotidien du système hospitalier français à travers la carrière longue de 40 ans de Sylvie Hofmann. Un système hospitalier qui ne va pas bien du tout. L’infirmière en chef, qui explique avoir « une carapace monstrueuse » se confie sur sa vocation alors qu’elle est arrivée à l’hôpital Nord de Marseille à l’âge de seulement 18 ans. Elle en dit plus sur la façon dont elle a vu l’hôpital se dégrader et à quel moment, ainsi que sur sa décision de prendre sa retraite survenue durant le tournage. La personne qui l’a remplacé n’a elle tenu qu’une année seulement avant de faire un burn-out. Enfin, Sylvie Hofmann donne quelques conseils aux jeunes professionnels du métier qui arrivent à l’hôpital aujourd’hui.