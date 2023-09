Invités - Séisme au Maroc : Ali Baddou, Sofia Amara, et Aziza Nait Sibaha, le cœur serré (Partie 2)

Ali Baddou, présentateur de la matinale sure France Inter, Sofia Amara, grand-reporter, réalisatrice de films-documentaires, et spécialiste du Moyen-Orient, et enfin Aziza Nait Sibaha, présentatrice et rédactrice en chef de la chaîne France 24, sont les invités de Quotidien, lundi 11 septembre. Ensemble, ils reviennent sur le dramatique séisme qui a touché le Maroc, causant la mort d’au moins 2497 personnes, et la destruction de milliers de villages du pays. Mais également sur la façon dont les Marocains vivent cette catastrophe, et sur les relations franco-marocaines actuelles.