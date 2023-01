Invités : Soazig Quéméner et David Revault d'Allonnes reviennent sur la journée de mobilisation (partie 2)

Soazig Quéméner est la rédactrice en chef politique à Marianne. David Revault d'Allonnes est le rédacteur en chef du service politique du Journal du dimanche. Ensemble, ils débriefent la journée de mobilisation contre la réforme des retraites du jeudi 19 janvier et reviennent sur ses potentielles conséquences politiques. La grève a été très suivie, notamment dans les transports et dans les écoles. Des lycéens ont également tenté des blocages à Paris. Depuis ce matin, les raffineries Total Energies sont bloquées et les expéditions suspendues. Les premiers chiffres des mobilisations sont similaires à ceux de 2019, avec des dizaines de milliers de manifestants à Bordeaux, Marseille, Nantes ou encore Toulouse. Soazig Quéméner et David Revault d'Allonnes sont sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.