Invités : Sophie de Closets et Florent Brayard rééditent Mein Kampf pour "Historiciser le mal"

Les éditions Fayard publient une nouvelle édition critique de Mein Kampf, le brûlot antisémite d’Adolf Hitler qui a inspiré la politique du régime nazi. Sophie de Closets est la présidente des éditions Fayard. Éditrice des Obama, elle est une habituée des « coups éditoriaux », mais cette fois, la publication de cette nouvelle édition de Mein Kampf est une démarche historique et scientifique. Florent Brayard est historien et directeur de recherches au CNRS. Il travaille depuis de nombreuses années sur l’histoire de la politique nazie de persécution et d’extermination des Juifs. Il a dirigé cette nouvelle édition de « Mein Kampf », intitulée « Historiciser le mal », avec une dizaine d’historiens. Sophie de Closets et Florent Brayard sont sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.