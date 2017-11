Invités : Soul Flyers, le grand saut

Ce qu’on va voir, on va dire qu’il ne faut surtout pas le reproduire chez soi. On va vous raconter l’histoire de deux amis qui repoussent toujours plus les limites… Fred Fugen et Vince Reffet ont 38 et 33 ans, sont originaires d’Annecy, et forment un duo volant qui s’appelle les Soul Flyers. Ils sont : parachutistes, parapentistes, base-jumpers, freeflyers multi-champion du monde, wingsuiters… Extrait de l’émission Quotidien du mardi 28 novembre 2017 – Partie 2